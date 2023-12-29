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لبنان

بحثًا عن مطلوبين... عمليات دهم للجيش في عدة مناطق

Lebanon 24
29-12-2023 | 01:45
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أعلن الجيش عبر منصة "إكس" أن وحدات عسكرية تقوم بعمليات دهم في عدد من المناطق اللبنانية بحثًا عن مطلوبين وعن ملاحَقين بجرم إطلاق النار.
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الجيش:

مناطق

بحثًا

مطلوبين

وملاحَقين

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