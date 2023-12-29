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لبنان

إجراءات ميدانية عاجلة في الجنوب بعد "أداء السوريين"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-12-2023 | 01:45
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تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات عدة يصوّرها نازحون سوريون للغارات الاسرائيلية على قرى الجنوب شمال الليطاني وهم يهللون للغارات ويشمتون بهروب المواطنين من منطقة الاستهداف الامر الذي اثار غضبا كبيرا داخل القرى والبلدات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
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وعلى رغم توقيف الاجهزة الامنية السوريين الذين قاموا بتصوير الفيديو الذي تم تداوله بكثافة، لا تزال المناطق الجنوبية تشهد توترات بين اللبنانيين والنازحين السوريين.
وتقول مصادر مطلعة أن "حزب الله" عمل على تهدئة الاجواء في القرى ومنع حصول ردود أفعال ضد النازحين، خصوصاً في ظل سقوط شهداء من كل البلدات الجنوبية، لكن الامر شكل نقلة نوعية في التعامل مع النازحين".
وتشير المصادر إلى"أن الحزب باشر القيام بإجراءات صارمة لمنع تفلت الاوضاع،  لكنه في الوقت نفسه لن يسمح بأن تصل الاوضاع الامنية في الجنوب إلى مرحلة يصبح فيها النازح السوري متفلتا  من اي ضوابط أمنية واجتماعية".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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