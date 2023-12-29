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لبنان
ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
Lebanon 24
29-12-2023
|
02:07
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ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 5000 ليرة فيما استقر سعر صفيحة المازوت وقارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.489.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.529.000 ليرة لبنانية
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المازوت: 1.475.000 ليرة لبنانية
الغاز: 944.000 ليرة لبنانية
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