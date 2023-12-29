Advertisement

لبنان

ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

Lebanon 24
29-12-2023 | 02:07
A-
A+
Doc-P-1146449-638394377534453246.jpg
Doc-P-1146449-638394377534453246.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 5000 ليرة فيما استقر سعر صفيحة المازوت وقارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.489.000 ليرة لبنانية 
البنزين 98 أوكتان: 1.529.000 ليرة لبنانية 
Advertisement
المازوت: 1.475.000 ليرة لبنانية 
الغاز: 944.000 ليرة لبنانية 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:45 | 2023-12-29
06:19 | 2023-12-29
06:10 | 2023-12-29
06:02 | 2023-12-29
05:53 | 2023-12-29
05:34 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24