في ليلة رأس السنة.. أنشطة للاحتفال مع عائلتك في المنزل

رأس السنة من المناسبات المهمة التي يحرص الجميع على الاحتفال بها، مودعين عاما قديما لاستقبال عام جديد. يفضل البعض الأجواء الصاخبة والخروج في الهواء الطلق وسط الأصدقاء والمعارف، والبعض الآخر يفضل الأجواء الأسرية الدافئة توفيرا للنفقات المالية ورغبة في استقبال العام الجديد وسط العائلة.

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الإحتفال برأس السنة في البيت مع الأسرة من أفضل الأشياء، فلا يوجد ما هو أهم من الدفء العائلي. نحتاج دائماً بين وقت وٱخر الى نوع من التجديد بهدف كسر الروتين اليومي، لذا تعتبر هذه المناسبة فرصة لإضافة أجواء منزلية جميلة، ولا يعتبر الخروج من المنزل والإحتفال بليلة رأس السنة في أحد الأماكن الفخمة شرطاً للإستمتاع بتلك الليلة.

قبل يومين من ليلة رأس السنة، حيث يستعد الملايين حول العالم للاحتفال بهذا اليوم المميز، وتتجمع الحشود من كل اتجاه لقضاء ليلة ممتعة وبطرق مختلفة،

هناك الكثير من الأشياء الممتعة التي يمكنك القيام بها في المنزل، من تجربة وصفات جديدة من الطعام إلى ممارسة الألعاب مع الأصدقاء، إلى مشاهدة جميع أفلامك المفضلة.

لا تخلو أجواء رأس السنة من الزينة، عليك تزيين جدار المنزل باستخدام البالونات البراقة، وتزيين الحائط بأرقام السنة الجديدة، ومن الممكن تثبيت مجموعة من الصور العائلية على أحد جدران الغرفة بحبال إضاءة. وعليك استخدام أجهزة مكبرات الصوت ووضعها في مختلف أنحاء المنزل لاضفاء اجواء يسودها الرقص والموسيقى، كي يتفاعل الجميع ضمن أجواء ملؤها الفرح.

ولأجواء من السعادة، تنكر على هيئة بابا نويل وانشر السعادة والمتعة لدى الأطفال وحتى الكبار، فكثير منا يتوق لهذا العيد لرؤية بابا نويل المنتظر منذ زمن لتوزيع الهدايا.

اللعب هو أكثر الأشياء متعة وإثارة على الإطلاق لذا احرصوا على ابتكار ألعاب مميزة في هذه الليلة، على سبيل المثال اصنع قائمة قصيرة من الأسئلة عن أحداث العام الماضي، اكتب كل سؤال في ورقة، واطلب من أصدقائك أن ينتقوا ورقة ليجيبوا عن السؤال الذي بداخلها. ومن أمثلة للأسئلة التي يمكنك طرحها: ما هو أفضل شيء حدث لك؟ أو ما أبرز شيء قمت بتحقيقه؟

مشاهدة التلفاز تبدو من أبسط الأنشطة التي من الممكن أن تفعلها مع عائلتك، ولكن مع مرور السنوات أثبت هذا النشاط أنه الأكثر فاعلية، حيث يمكنك أن تجتمع مع عائلتك لقضاء الوقت في مشاهدة سهرات تلفزيونية غنائية، حتى تدق الساعة الـ12 بعد منتصف الليل، ويبدأ العام الجديد.

بعدما تجتمع مع أفراد العائلة والأصدقاء في المنزل، لا بد من توثيق هذه اللحظات الجميلة من خلال التقاط مجموعة من الصور التذكارية اللطيفة، وتسجيل بعض لقطات الفيديو لتحيي هذه الأوقات في المستقبل عند مشاهدتها مع غيرك، إذ تعد هذه الفكرة من أفضل مقترحات للاحتفال برأس السنة في المنزل مع عائلتك.