"التجدد للوطن": لعدم تغيير الأعراف والاستحواذ على مواقع طائفة الروم الكاثوليك ‏‎

طالبَت حركة "التجدّد للوطن" وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المبادرة إلى تكليف مهندس من طائفة الروم الملكيين الكاثوليك الأكثر أقدمية في وزارة الأشغال العامة، لتولي مركز مدير عام الطرق والمباني وذلك لحين تعيين مدير عام أصيل.

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وقالت الحركة في بيانها: " مع اقتراب بلوغ مدير عام الطرق والمباني بالتكليف في وزارة الأشغال العامة والنقل سن التقاعد أوائل الشهر المقبل، يهم التجدد للوطن تذكير المعنيين بأن هذا الموقع، وبحسب العرف المتبع منذ اتفاق الطائف في توزيع مراكز الفئة الأولى، يعود لطائفة الروم الكاثوليك. لذلك وتصحيحاً للواقع نطالب وباصرار معالي وزير الأشغال العامة، المبادرة بتكليف مهندس من طائفة الروم الملكيين الكاثوليك الأكثر أقدمية في الوظيفة لتولي مركز مدير عام الطرق والمباني وذلك لحين تعيين مدير عام أصيل".

‏‎وختمت: "بنتيجة مشاورات عديدة مع المعنيين وممثلين للطائفة يحذر التجدد للوطن من التلاعب بالمواقع العائدة للطائفة باختلاق أعراف جديدة ومعايير وحرمانها من المشاركة في مواقع الإدارة العامة تحت حجج وذرائع مختلفة".