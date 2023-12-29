فجر اليوم في زغرتا.. ماذا فعل الجيش؟

نفذت قوة من الجيش والمخابرات فجر اليوم سلسلة مداهمات في منطقة زغرتا، جرى خلالها توقيف عدد من المطلوبين بحقهم جرائم مختلفة، وقد تم احالتهم الى التحقيق، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

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