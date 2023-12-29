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لبنان

فجر اليوم في زغرتا.. ماذا فعل الجيش؟

Lebanon 24
29-12-2023 | 03:30
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نفذت قوة من الجيش والمخابرات فجر اليوم سلسلة مداهمات في منطقة زغرتا، جرى خلالها توقيف عدد من المطلوبين بحقهم جرائم مختلفة، وقد تم احالتهم الى التحقيق، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
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