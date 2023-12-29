Advertisement

لبنان

توقيف مروجي مخدرات في جبل لبنان... وهذا ما تمّ ضبطه

Lebanon 24
29-12-2023 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1146478-638394435277740275.jpeg
Doc-P-1146478-638394435277740275.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام شبكة بتخزين وتوضيب وتوزيع وترويج المخدّرات ضمن عدة مناطق في محافظة جبل لبنان.
Advertisement
 
على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت الشعبة إلى تحديد هوية أفراد هذه الشبكة، وهم كل من: ح. ح. (مواليد عام 1999، سوري) موزّع ش. ش. (مواليد عام 1999، سوري) مروّج  و. ا. (مواليد عام 2005، سوري) مروّج.
بتاريخ 13-12-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، داهمت دوريات الشعبة مكان تواجد الأول داخل فندق في محلة طريق المطار وأوقفته، وضبطت سيارته نوع "شيفروليه" لون اسود، وبالتزامن تمكنت دورية أخرى من توقيف الثاني والثالث بالجرم المشهود في محلة الشويفات أثناء قيامهما بترويج المخدرات في المحلة على متن سيارة نوع "هيونداي grand i10" لون رصاصي، تحمل لوحات مزورة فتم ضبطها.
بتفتيشهم وتفتيش منزل الأول الكائن في محلة صحراء الشويفات والسيارتين، تم ضبط ما يلي:
-43 مظروفًا مدون عليها (noss buzz) بداخلها مادة الكوكايين.
 
-33 مظروفًا مدون عليها (gram net extra 1- gram net 1- gram net extra 1,5) تحتوي مادة الكوكايين.
• 7 مظاريف بداخلها مادتي الماريجوانا وحشيشة الكيف.
• 4 مظاريف بداخلها أوراق بيضاء مدون عليها (1,5gram buzz extra)
• مظروف ورقي مدون عليه ½ (gram net extra)
-64 ورقة نقدية من فئة المئة دولار مصورة ومدون عليها copy money
• 4 هواتف خلوية ومبالغ مالية.
وبنتيجة المتابعة، تم تحديد منزل آخر للأول في محلة كفرشيما يستخدم لتخزين كميات من المخدرات المعدة للترويج حيث تمت مداهمته بتاريخ 16-12-2023 من قبل دورية للشعبة وضبط داخله ما يلي:
-19 مظروفاً بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالى 270 غ.
• 20 مظروفًا بداخلها مادة نباتية خضراء اللون زنتها بالكامل حوالى 560غ.
-6 مظاريف بداخلها حبوب زنتها حوالى 79غ، 24 مظرف نايلون بداخل كل منهم علبة بلاستيكية تحتوي على مادة بيضاء، زنة كل مظروف حوالى 4,7غ.
 
-384 مظروف نايلون تحتوي على مخدرات مدون عليها أسماء مختلفة بالأجنبية والعربية (gram net, nos buz‏ gram net, gram net, net, gram net extra, king, buz net, nafish, ajnabi, gram‏ ‏gram,۱) (نص باظ اكسترا، غرام باز اكسترا، نص نت اكسترا، غرام نت اكسترا، غرام 1 اجنبي، الحاج اجنبي ۲۱۰ غرام نت اكسترا) زنتها بالكامل حوالى 11,204 كلغ.
• حبوب دواء مخدر نوع ۲۰ omiz، 3 علب بلاستيكية فارغة.
• كمية من مظاريف النايلون بأحجام مختلفة تستخدم لتوضيب المخدرات، 3 حقائب، دفتر ورق لف.
 
• كمية من الأوراق مطبوع عليها كلمات لتسمية المخدرات، دفتر واوراق لتسجيل الملاحظات.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تخزين وتوضيب وتوزيع وترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن.
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات والسيارات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:19 | 2023-12-29
06:10 | 2023-12-29
06:02 | 2023-12-29
05:53 | 2023-12-29
05:34 | 2023-12-29
05:25 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24