تحذير لأهالي بلدة عيناثا.. هذا ما سيقوم به الجيش بعد قليل

أشارت بلدية عيناثا إلى أنّ "الجيش سيقوم بعد قليل بتفجير قذيفة غير منفجرة سقطت بالأمس قرب بركة البلدة".



وفي بيان لها، قالت البلدية: "الرجاء من أهلنا الكرام في محيط البركة وجامع الخضر ومنطقة الحمام فتح الشبابيك والأبواب قليلًا لتجنب تحطمها جرّاء التفجير، وأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن التجمعات".

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