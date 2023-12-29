Advertisement

لبنان

تحذير لأهالي بلدة عيناثا.. هذا ما سيقوم به الجيش بعد قليل

Lebanon 24
29-12-2023 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1146487-638394451549468412.jpg
Doc-P-1146487-638394451549468412.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت بلدية عيناثا إلى أنّ "الجيش سيقوم بعد قليل بتفجير قذيفة غير منفجرة سقطت بالأمس قرب بركة البلدة".

وفي بيان لها، قالت البلدية: "الرجاء من أهلنا الكرام في محيط البركة وجامع الخضر ومنطقة الحمام  فتح الشبابيك والأبواب قليلًا لتجنب تحطمها جرّاء التفجير، وأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن التجمعات".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:19 | 2023-12-29
06:10 | 2023-12-29
06:02 | 2023-12-29
05:53 | 2023-12-29
05:34 | 2023-12-29
05:25 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24