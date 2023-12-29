أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستهداف موقع حدب يارون الإسرائيليّ بالأسلحة المناسبة.

كذلك، تبنّى الحزب إستهداف رافعة تحملُ تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف، مُعلناً أنه تمّت إصابتها إصابة مباشرة.