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لبنان

عمليتان لـ"حزب الله".. هذا ما تمّ إستهدافه!

Lebanon 24
29-12-2023 | 03:53
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أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستهداف موقع حدب يارون الإسرائيليّ بالأسلحة المناسبة.
كذلك، تبنّى الحزب إستهداف رافعة تحملُ تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف، مُعلناً أنه تمّت إصابتها إصابة مباشرة. 
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