​نُقِلَ فوراً إلى المستشفى... شاب يتعرّض لحادث سير وإصابته خطيرة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.غ تعرّض لحادث سير مروّع، بعدما فقد السيطرة على دراجته الناريّة، في منطقة عبرا شرق صيدا.

وقد أُصيب بجروح خطيرة، فيما نُقِلَ إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج.