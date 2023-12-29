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لبنان

​نُقِلَ فوراً إلى المستشفى... شاب يتعرّض لحادث سير وإصابته خطيرة

Lebanon 24
29-12-2023 | 05:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.غ تعرّض لحادث سير مروّع، بعدما فقد السيطرة على دراجته الناريّة، في منطقة عبرا شرق صيدا.
 
وقد أُصيب بجروح خطيرة، فيما نُقِلَ إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج.
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حادث سير

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