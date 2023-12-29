Advertisement

لبنان

المرتضى أوقف هدم البناء القائم على العقار 161 في التلّ

Lebanon 24
29-12-2023 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1146522-638394512559143602.jpg
Doc-P-1146522-638394512559143602.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقف  وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى هدم البناء القائم على العقار 161 من منطقة التل العقارية بلوك أ و ب. وأحال الملف مجددا إلى اللجنة الجديدة للأبنية التراثية، وذلك بعد أن تبين له اليوم ان البناء يقع بين بناءين تراثيين ومن نسيجهما العمراني عينه، وقرر إبلاغ هذا الأمر الى الجهات الإدارية والبلدية المعنية كافة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2023-12-29
12:40 | 2023-12-29
12:30 | 2023-12-29
12:02 | 2023-12-29
12:00 | 2023-12-29
11:36 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24