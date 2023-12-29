المرتضى أوقف هدم البناء القائم على العقار 161 في التلّ

أوقف وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى هدم البناء القائم على العقار 161 من منطقة التل العقارية بلوك أ و ب. وأحال الملف مجددا إلى اللجنة الجديدة للأبنية التراثية، وذلك بعد أن تبين له اليوم ان البناء يقع بين بناءين تراثيين ومن نسيجهما العمراني عينه، وقرر إبلاغ هذا الأمر الى الجهات الإدارية والبلدية المعنية كافة.

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