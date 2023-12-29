كركي: زيادة التقديمات والحدّ الاقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع التعويضات العائلية

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أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان ان المديرالعام للصندوق الدكتور محمد كركي "إختتم العام 2023 بإنجاز جديد يضاف الى مجموع الخطوات التصحيحية التي قام بها من أجل ضمان عودة الصندوق إلى سابق عهده وعمله على تقديم رعاية صحية واجتماعية لائقة بالضمان والمضمونين.فبناء على أحكام المرسوم رقم 12599 تار?خ 21/11/2023 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 30/11/2023 المتعلق بتعديل قيمة التقديمات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وطريقة توزيعها بين الزوجة والأولاد، كذلك بناء على المرسوم رقم 12772 تاريخ 20/12/2023 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 53 تاريخ 28/12/2023 والمتعلق بتعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية حملت الرقم 724 بتاريخ 29/12/2023 قضى بموجبها:تعديل القيمة الشهرية للتقديمات العائلية لتصبح 2250000 ل.ل. كحد أقصى تتوزع على الشكل التالي:- 600 ألف ل.ل. عن الزوجة- 330 ألف ل.ل. عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد.? تعديل القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم لتصبح 1300000 ل.ل. كحدّ أقصى تتوزّع على الشكل التالي:- 500 ألف ل.ل. عن الزوجة- 160 ألف ل.ل. عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد.? تعديل اشتراكات السائقين العموميين غير المالكين وباعة الصحف والمجلات عن فرع التقديمات العائلية لتصبح :- 720 ألف ل.ل. شهريّاً.- 24 ألف ل.ل. يوميًّا.بالإضافة الى ذلك، فقد تمّ تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية ليصبح 12مليون ل.ل.وتطبق مفاعيل هذه التعديلات اعتباراً من 1/1/2024.وفي هذه المناسبة، يعد الدكتور كركي المضمونين أنه لن يتوقف عن المطالبة والعمل من أجل تقديم خدمات اجتماعية وصحيه أفضل لهم، على الرغم من الظروف الصعبة والعراقيل التي يواجهها كما الحال مع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي انتظر إقراره 20 عاما دون كلل أو ملل. كما تعهد باستكمال توسعة مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل قانون التأمين ضد البطالة".