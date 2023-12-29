أبو فاعور: معاناة مرضى السرطان أخلاقيا يجب ألا تستمرّ

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قال عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور في تصريح: "معاناة مرضى السرطان والامراض المستعصية الاخرى اخلاقيا يجب ألا تستمر، ولا عذر امام الدولة في عدم تامين المبالغ المطلوبة. وزارة الصحة كلفت شركة تدقيق معتمدة لمنع التلاعب من قبل بعض الشركات، وقدمت لائحة احتياجات لتغطية العلاجات، معقولة ومنطقية، ومصرف لبنان لا علاقة له بقبول التغطية او الرفض، لأنه معني فقط بشراء العملة الصعبة من أموال الخزينة، وليس من إحتياط المصرف او من أمواله".وختم أبو فاعور :"دولة الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الصحة الدكتور فراس أبيض ابديا ايجابية وتحسسا لهذه المعاناة والمطلوب تأمين الاموال فورا من دون تردد".