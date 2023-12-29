إشكال كبير داخل محطة محروقات.. ما قامت به إحدى السيّدات لا يخطر على البال هذه تفاصيل ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سيّدة تقود سيارة من نوع "كيا ريو"، حطّمت محتويات إحدى محطات المحروقات، في شارع جميل عدره في طرابلس.



وفي التفاصيل، حصل إشكال بين السيّدة وموظف في محطة المحروقات، بعدما دفعت له مبلغ 100 دولار لدى تعبئتها سيارتها بالبنزين.

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ولكن، أخبر الموظف السيّدة أنّ الـ100 دولار غير صالحة للتداول، فنزلت من سيارتها غاضبة، وقامت بتحطيم محتويات المحطة. ومن ثمّ استعانت ببعض الشبان، وحاولوا التعدّي على عامل المحطة.

وقد تدخّل لاحقاً أهالي المنطقة، بينما فرّ المتسببون بالإشكال إلى جهة مجهولة.