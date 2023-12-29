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لبنان

بيان توضيحي من وزارة الطاقة بشأن حادثة تلفريك جونية

Lebanon 24
29-12-2023 | 07:17
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اكدت وزارة الطاقة والمياه في بيان توضيحي صدر عن مكتبها الاعلامي ان "صيانة التلفريك" يحصل من قبل الشركة المشغلة  بشكل دوري وتجريه كبريات الشركات المتخصصة الاجنبية والمحلية وعلى اساسه تحصل على التأمين اللازم  والضروري وهذا ما حصل بالفعل وتزود بعد ذلك مديرية الاستثمار في الوزارة بالتقارير ونتائجها كما ان فريقا" من مديرية الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه قد كشف منذ اقل من شهرين على الموقع وتأكد من حصول الصيانة اللازمة بعد تزويده بالتقارير المطلوبة من قبل الامتياز او الشركة المشغلة التي ينتهي عقدها في ال٢٠٢٦ . 
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واذ تأسف الوزارة لما حصل بالامس مع المواطنين الذين علقوا في التلفريك، تشكر الجهات الامنية وكافة الذين ساعدوا في عمليات انقاذ المواطنين الذين سلموا جميعا. وهي تتمنى ان لا تتكرر  هكذا حوادث.
اما بالنسبة الى من يريد نقل هذا المعلم الى وزارة اخرى  فهذا يحتاج الى قانون في مجلس النواب وتقول فقط : "يكفي مزايدات اعلامية لا جدوى منها سوى اثارة الفتن" .
وتختم الوزارة مؤكدة انه اذا تبين وجود اي تقصير او اهمال من اي جهة بعد اجرائها التحقيقات اللازمة  فهي لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير المطلوبة  في ظل القوانين المرعية الاجراء لكنها بالمقابل لن تسمح بالإصطياد في المياه العكرة والقاء التهم جزافا وزورا.
 
 
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