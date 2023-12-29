Advertisement

لبنان

غارات إسرائيليّة على مناطق في جنوب لبنان

Lebanon 24
29-12-2023 | 07:34
A-
A+
Doc-P-1146564-638394575898086232.jpg
Doc-P-1146564-638394575898086232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حلّق الطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض جدا فوق مناطق عدة ومنها مرجعيون، كما حلق على علو منخفض فوق الخردلي خارقا جدار الصوت، كما ورمى بالونات حرارية للتشويش على المضادات الأرضية.
وقد أغار طيران العدوّ على حامول - الناقورة ومحيط العين الزرقا.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": 5 غارات إسرائيلية على الوادي الواقع بين رومين والخريبة
lebanon 24
29/12/2023 19:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": 4 غارات إسرائيليّة على منطقة المرج القريبة من حومين التحتا في اقليم التفاح
lebanon 24
29/12/2023 19:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ غارات جوية على بلدة رامية الجنوبية
lebanon 24
29/12/2023 19:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية تستهدف منطقة اللبونة في الناقورة - جنوب لبنان
lebanon 24
29/12/2023 19:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

غارات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2023-12-29
12:40 | 2023-12-29
12:30 | 2023-12-29
12:02 | 2023-12-29
12:00 | 2023-12-29
11:36 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24