غارات إسرائيليّة على مناطق في جنوب لبنان

حلّق الطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض جدا فوق مناطق عدة ومنها مرجعيون، كما حلق على علو منخفض فوق الخردلي خارقا جدار الصوت، كما ورمى بالونات حرارية للتشويش على المضادات الأرضية.

وقد أغار طيران العدوّ على حامول - الناقورة ومحيط العين الزرقا.