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لبنان

مسؤول إسرائيليّ يتحدّث عن "الحزب"... ماذا قال عنه؟

Lebanon 24
29-12-2023 | 08:06
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قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيليّ، إنّ "حزب الله" يُعرّض لبنان بأكمله إلى خطر غير مسبوق".
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