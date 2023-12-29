Advertisement

لبنان

إصابة 4 أشخاص في حادث صدم على أوتوستراد زحلة - بعلبك

Lebanon 24
29-12-2023 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1146574-638394608476507058.jpg
Doc-P-1146574-638394608476507058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت غرفة "التحكم المروري"، عن إصابة 4 أشخاص، نتيجة حادث صدم على أوتوستراد زحلة باتّجاه بعلبك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كان يتنقل على الطريق العام.. بالصور من أوقفت قوى الأمن في بعلبك؟
lebanon 24
29/12/2023 19:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
طريق ضهر البيدر وترشيش زحلة سالكتين امام جميع المركبات (التحكم المروري)
lebanon 24
29/12/2023 19:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساةٌ في زحلة.. الشاب إيلي يخسر حياته بحادث مؤسف! (صور)
lebanon 24
29/12/2023 19:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل نتيجة اصطدام مركبة بعمود انارة على طريق عام زحلة -الضهور (التحكم المروري)
lebanon 24
29/12/2023 19:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24

زحلة

بعلبك

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2023-12-29
12:40 | 2023-12-29
12:30 | 2023-12-29
12:02 | 2023-12-29
12:00 | 2023-12-29
11:36 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24