اعتصام امام مصنع منجرة رفضا لنقله من مدينة طرابلس

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نفذ الاتحاد العمالي العام في الشمال ونقابة الصناعات والمفروشات الخشبية والحرفية اعتصاما امام "باب المنجرة"، رفضا لحرمان مدينة طرابلس حقها في "مصنع منجرة" الذي كان يهدف الى تدريب الشباب وتعليمهم في قطاع المفروشات الكائن في الجانب الغربي لمعرض رشيد كرامي الدولي، وبعد المؤامرة التي تحاك لنقله بمعداته الى جهة مجهولة.شارك في الاعتصام مسؤول قطاع العمال في تيار "العزم" غسان يكن، رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد، رئيس جمعية تجار طرابلس فواز الحلوة، رئيس نقابة الصناعات والمفروشات الخشبية والحرفية عبد الله حرب وعدد من النقابيين.