بري تلقى برقيات تهنئة من السيسي ورئيس مجلس الشورى القطري وإياد علاوي

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام الجديد، برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



كما تلقى برقيتي تهنئة من رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم ورئيس الحكومة العراقية السابق أياد علاوي .

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