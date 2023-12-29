18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري تلقى برقيات تهنئة من السيسي ورئيس مجلس الشورى القطري وإياد علاوي
Lebanon 24
29-12-2023
|
08:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام الجديد، برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كما تلقى برقيتي تهنئة من رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم ورئيس الحكومة العراقية السابق أياد علاوي .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تؤكد إرسال نحو 200 صاروخ دفاع جوي لأوكرانيا لحماية المدنيين والبنية التحتية من الطائرات المسيرة والقصف (الحرّة)
Lebanon 24
بريطانيا تؤكد إرسال نحو 200 صاروخ دفاع جوي لأوكرانيا لحماية المدنيين والبنية التحتية من الطائرات المسيرة والقصف (الحرّة)
29/12/2023 19:51:27
29/12/2023 19:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ مهم.. ماذا كشف تقريرٌ بريطاني عن "حزب الله"؟
Lebanon 24
كلامٌ مهم.. ماذا كشف تقريرٌ بريطاني عن "حزب الله"؟
29/12/2023 19:51:27
29/12/2023 19:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: نرفض بيان أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن "أنشطتنا النووية" ونؤكد أن برنامجنا النووي "سلمي" (الشرق)
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: نرفض بيان أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن "أنشطتنا النووية" ونؤكد أن برنامجنا النووي "سلمي" (الشرق)
29/12/2023 19:51:27
29/12/2023 19:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 21 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية و936 منذ بداية العملية البرية (الشرق)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 21 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية و936 منذ بداية العملية البرية (الشرق)
29/12/2023 19:51:27
29/12/2023 19:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بري
برقية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في حفلٍ ضخمٍ... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وزوجها رجل أعمال شاهدوا الصور
Lebanon 24
في حفلٍ ضخمٍ... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وزوجها رجل أعمال شاهدوا الصور
15:15 | 2023-12-28
28/12/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتحطيم سيارة... إليكم بالفيديو ما حصل
Lebanon 24
إشكال كبير وتحطيم سيارة... إليكم بالفيديو ما حصل
13:15 | 2023-12-28
28/12/2023 01:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تخطّت قيمتها الـ50 مليار ليرة... من فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان؟
Lebanon 24
تخطّت قيمتها الـ50 مليار ليرة... من فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان؟
07:25 | 2023-12-29
29/12/2023 07:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عائداً من جنازة.. وفاة فنان في حادث سير مروّع سيارة اصطدمت به بشكل مباشر
Lebanon 24
كان عائداً من جنازة.. وفاة فنان في حادث سير مروّع سيارة اصطدمت به بشكل مباشر
08:00 | 2023-12-29
29/12/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عاجل ومهمّ لـ"الحزب"... ماذا طلب فيه من أهالي الجنوب؟
Lebanon 24
بيان عاجل ومهمّ لـ"الحزب"... ماذا طلب فيه من أهالي الجنوب؟
13:27 | 2023-12-28
28/12/2023 01:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:42 | 2023-12-29
الراعي استقبل وزير العدل ووفد "المجلس الوطني لثورة الأرز"
12:40 | 2023-12-29
صباح اليوم.. إليكم ما شهده مطار بيروت
12:30 | 2023-12-29
"صيدٌ ثمين" في عين الحلوة.. مفاجأة عن هوية "موقوف"!
12:02 | 2023-12-29
غيّبه الموت.. شقيق رياض سلامة في ذمّة الله
12:00 | 2023-12-29
مفاجآت عن "عالم البالة" في لبنان.. أسرارٌ لا تعرفونها من قبل!
11:36 | 2023-12-29
في ذكرى رحيل صدام حسين.. "لقاء الثلاثاء": كم نحتاج إلى مواقفه خلال هذه المرحلة
فيديو
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
29/12/2023 19:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
29/12/2023 19:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
29/12/2023 19:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24