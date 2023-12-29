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لبنان

بري تلقى برقيات تهنئة من السيسي ورئيس مجلس الشورى القطري وإياد علاوي

Lebanon 24
29-12-2023 | 08:47
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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام الجديد، برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
 
كما تلقى برقيتي تهنئة من رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم ورئيس الحكومة العراقية السابق أياد علاوي .
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