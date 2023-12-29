كلامٌ مهم.. ماذا كشف تقريرٌ بريطاني عن "حزب الله"؟

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وأشارت إلى أنّ "الهجمات التي يشنّها حزب الله دخلت المرحلة الأكثر كثافة من الحرب في غزة حتى الآن، إذ أطلق عشرات الصواريخ في الأيام الأخيرة"، لافتة إلى أن يقوم به الحزب يعتبر جزءاً من سلسلة هجمات تتعرض لها أهداف إسرائيلية وأميركية على 7 جبهات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.وأوضحت الصحيفة أنه بالتزامن مع التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله"، شنّت المقاومة الإسلامية في العراق، هجوماً بطائرة من دون طيار على القاعدة الجوية الأميركية في أربيل في كردستان العراق، مما أدى إلى إصابة 3 أفراد أميركيين.مع هذا، فقد رأت "التايمز" أنّ "تصاعد تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان قد يتحوّل إلى حرب إقليمية أوسع".وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ، إضافة إلى 10 مسيّرات في اتجاه الجليل.