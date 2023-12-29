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لبنان

غيّبه الموت.. شقيق رياض سلامة في ذمّة الله

Lebanon 24
29-12-2023 | 12:02
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أفادت صحيفة "نداء الوطن" بوفاة الكاتب باللغة الفرنسية والرسام رمزي توفيق سلامة، وهو شقيق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
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وفاة

رياض سلامة

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