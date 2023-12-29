الراعي استقبل وزير العدل ووفد "المجلس الوطني لثورة الأرز"

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كذلك، استقبل الراعي أمين عام "المجلس الوطني لثورة الارز" طوني نيسي مترئساً وفداً من لأعضاء المكتب السياسي، للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة.وأكد الوفد في بيان على الاثر، "ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يعمل مع رئيس الحكومة والوزراء على البدء في حلحلة الاوضاع العامة في البلد وليس ادارة الازمة او اعتماد سياسة المحاصصة كما هو قائم حالياً".ودعا الى "العمل على ضبط الوضع الأمني في البلاد وتحريك العجلة الإقتصادية"، مؤكداً "ضرورة وكيفية وضع آلية للاسراع في تطبيق مندرجات القرارات الدولية ذات الصلة بالوضع اللبناني".وأوضح أنه تم البحث في "القوانين التي اقرها مجلس النواب بطريقة مخالفة للدستور وانعكاسها على الوضعين السياسي والاجتماعي".