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لبنان

صباح اليوم.. إليكم ما شهده مطار بيروت

Lebanon 24
29-12-2023 | 12:40
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ضبطت عناصر دائرة مفرزة المسافرين في جمارك مطار رفيق الحريري الدولي صباح اليوم الجمعة ٧،٩ كيلوغرماً من الكوكايين كانت مخبأة في عقر مزدوج من حقيبة المسافر "ج . ع . م." الذي كان قادماً من البرازيل وهو لبناني الاصل وكانت له سوابق في عمليات تهريب المخدرات، بحسب ما اعلنه المكتب الاعلامي في وزارة المالية.
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وبعد مراجعة النيابة العامة التمييزية، أحيل الموقوف مع المضبوطات الى مكتب المكافحة المركزي في بيروت لاجراء المقتضى القانوني.


ووفقاً لبيان الوزارة، سبق أن سجن في لبنان لمدة ست سنوات قبل ان يخلى سبيله قبل حوالى عام. 

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