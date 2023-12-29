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لبنان

فنان لبناني شهير يلغي كلّ حفلاته ليلة رأس السنة

Lebanon 24
29-12-2023 | 12:55
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أعلن الفنان راغب علامة الغاء كلّ حفلاته ليلة رأس السنة تضامناً مع غزة ولبنان.
 
 
وكان قد أعلن علامة في بيان: "نظراً للظروف القاهرة التي يعيشها أهلنا في غزة وفلسطين ولبنان، تعلن شركة "ستارز أون بوردز" وبالاتفاق مع مكتب السوبر ستار راغب علامة تأجيل جولتنا الكندية الأميركية التي كانت مقررة بشهر كانون الأول إلى توقيت آخر بعد رأس السنة نحدده لاحقاً.. نشكر نفهم جمهورنا الكريم".
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