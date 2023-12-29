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لبنان

هذا ما قررته إسرائيل بشأن "حزب الله"!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-12-2023 | 13:09
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كشف موقع "واللا" الإسرائيليّ أنَّ تل أبيب قررت اعتماد إطار مختلف للعمل خلال حربها ضدّ "حزب الله" في لبنان.

ولفت الموقع في تقريرٍ ترجمه "لبنان24" إلى أنَّ القيادة الشماليّة في الجيش الإسرائيلي أطلقت، يوم الخميس، شكلاً جديداً لمواجهاتها ضدّ "حزب الله"، مشيراً إلى أنه "في إطار الشكل الجديد، يتمّ تنفيذ هجمات مشتركة ضد الحزب"، وأضاف: "في إطار العمليات، تحدّد الاستخبارات منطقة بنية تحتية إرهابية في قلب إحدى القرى بجنوب لبنان، ويقوم مركز القيادة النارية بتقسيم الأهداف بين الطائرات المقاتلة والمدفعية والدبابات وقذائف الهاون. النار التي يتم فتحها في  الوقت نفسه ، هي لزيادة تأثير الضربة، ويتم ضبطها حسب نوع الهدف الذي يختلف بين مقرّ الرئيسي أو مستودع ذخيرة ومخابئ".
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وفي سياق آخر، قال موقع "makorrishon" الإسرائيليّ في تقرير له قبل يومين، إنَّ "حزب الله عزّز مؤخراً من انتشار قواته عند الحدود السورية مع إسرائيل".

وذكر الموقع في تقريرٍ ترجمه "لبنان24" أنّ الحزب وجّه العديد من المعدّات والأسلحة والذخائر إلى منطقة القنيطرة على حدود هضبة الجولان وكذلك إلى ريف درعا الغربي في جنوب سوريا وبالقرب من الحدود الجنوبية للهضبة.

وأوضح التقرير أن "قوات حزب الله والمجموعات الإيرانية الأخرى في حالة تأهب قصوى في منطقة السيدة زينب، جنوب دمشق".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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