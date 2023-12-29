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لبنان

ارتقيا في جنوب لبنان.. "سرايا القدس" تنعى شهيدين من عناصرها

Lebanon 24
29-12-2023 | 13:29
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أعلنت "سرايا القدس"، مساء اليوم الجمعة، في بيان، استشهاد مقاتلين لها في غارة إسرائيلية استهدفتهما جنوبي لبنان.


ونعت في بيان كلاً من الشهيدين أحمد علي محمد جبريل (أبو حيدر)، ٢٨ عاماً، ومحمد فريج الفريج (جهاد)، ٢١ عامًا.
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وأشارت الى انها "ارتقيا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي"، مؤكدة أنها "ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".

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