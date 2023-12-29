بسبب غزة.. هؤلاء في لبنان لم يتقاضوا رواتبهم!

قالت المعلومات إنَّ موظفي حركة "فتح" في لبنان لم يتقاضوا حتى الآن رواتبهم عن شهر كانون الأول الحالي بسبب الأوضاع في قطاع غزّة.



Advertisement وأشارت المصادر إلى أنَّه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم صرف نسبة 80% من تلك الرواتب والمستحقات. وأشارت المصادر إلى أنَّه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم صرف نسبة 80% من تلك الرواتب والمستحقات.