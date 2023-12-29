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لبنان

بسبب غزة.. هؤلاء في لبنان لم يتقاضوا رواتبهم!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-12-2023 | 14:56
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قالت المعلومات إنَّ موظفي حركة "فتح" في لبنان لم يتقاضوا حتى الآن رواتبهم عن شهر كانون الأول الحالي بسبب الأوضاع في قطاع غزّة.

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وأشارت المصادر إلى أنَّه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم صرف نسبة 80% من تلك الرواتب والمستحقات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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