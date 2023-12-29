بإطلالة ساحرة وصوت أوبرالي.. هكذا ظهرت ماجدة الرومي بمدينة العلا السعودية!

أحيَت الفنانة اللبنانية القديرة ماجدة الرومي، اليوم الجمعة، حفلاً غنائياً ضخماً في قاعة المرايا بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

ونشرت الرومي عبر حسابها على "فيسبوك"، مقطع فيديو يوثق لحظة صعودها إلى المسرح، وسط تصفيقٍ حار من الجمهور.

وقدّمت الرومي أعذب الألحان من أرشيفها الغنائي بصوتها الأوبرالي، وقد تفاعل معها الحاضرون الذين تمايلوا طرباً مع الموسيقى الرائعة.

كذلك، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للرومي قبل بدء الحفل، وقد ظهرت بإطلالة من اللونين الأبيض والأسود.