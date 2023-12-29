هذا ما اعترف به تقرير إسرائيلي عن لبنان!

نشرت القناة الـ"13" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إن حدة النيران عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، تزداد أسبوعاً بعد أسبوع، مشيرة إلى أنه "في بعض المُستوطنات، لا يمكن حتى تقدير حجم الضرر الناجم عن التوتر لأنه من الخطورة الوصول إلى المنازل الموجودة عند نقاطٍ متقدمة باتجاه الحدود".

Advertisement

وكان موقع "واللا" الإسرائيلي كشف أنَّ تل أبيب قررت اعتماد إطار مختلف للعمل خلال حربها ضدّ "حزب الله" في لبنان.

ولفت الموقع في تقريرٍ ترجمه "لبنان24" إلى أنَّ القيادة الشماليّة في الجيش الإسرائيلي أطلقت، يوم الخميس، شكلاً جديداً لمواجهاتها ضدّ "حزب الله"، مشيراً إلى أنه "في إطار الشكل الجديد، يتمّ تنفيذ هجمات مشتركة ضد الحزب"، وأضاف: "في إطار العمليات، تحدّد الاستخبارات منطقة بنية تحتية إرهابية في قلب إحدى القرى بجنوب لبنان، ويقوم مركز القيادة النارية بتقسيم الأهداف بين الطائرات المقاتلة والمدفعية والدبابات وقذائف الهاون. النار التي يتم فتحها في الوقت نفسه ، هي لزيادة تأثير الضربة، ويتم ضبطها حسب نوع الهدف الذي يختلف بين مقرّ الرئيسي أو مستودع ذخيرة ومخابئ".