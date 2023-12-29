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لبنان

بالصورة.. شاهدوا ماذا حصل بين بيروت وجونيه!

Lebanon 24
29-12-2023 | 16:45
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نشر المُصور حسام شبارو مجموعة صورٍ تُوثق الازدحام المروري عند أوتوستراد بيروت - جونيه، هذه الليلة.
 
وأرفق شبارو الصورة بتعليقٍ جاء فيه: "زحمة آخر السنة 2023". 
 
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