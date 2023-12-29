بالصورة.. شاهدوا ماذا حصل بين بيروت وجونيه!

نشر المُصور حسام شبارو مجموعة صورٍ تُوثق الازدحام المروري عند أوتوستراد بيروت - جونيه، هذه الليلة.

وأرفق شبارو الصورة بتعليقٍ جاء فيه: "زحمة آخر السنة 2023".