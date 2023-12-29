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لبنان
للمواطنين.. نداء من "قوى الأمن" قبل رأس السنة!
Lebanon 24
29-12-2023
|
16:50
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نشرت المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" مقطع فيديو توعوي يحث المواطنين على عدم إطلاق النار خلال المناسبات وتحديداً ليلة رأس السنة.
وأظهر مخاطر إطلاق الرصاص والنتيجة التي تؤدي إليها هذه الخطوة، من بينها مقتل أحد الأشخاص.
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وأرفقت القوى الأمنية الفيديو بتعليق جاء فيه: "
لأنو مقابل كل رصاصة بتطلع.. ألف دمعة محلّها بتنزل..
بليلة رأس السنة فكّر براسك وبراس غيرك".
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