للمواطنين.. نداء من "قوى الأمن" قبل رأس السنة!

نشرت المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" مقطع فيديو توعوي يحث المواطنين على عدم إطلاق النار خلال المناسبات وتحديداً ليلة رأس السنة.

وأظهر مخاطر إطلاق الرصاص والنتيجة التي تؤدي إليها هذه الخطوة، من بينها مقتل أحد الأشخاص.

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