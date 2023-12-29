دولة كبرى تجنّب لبنان الحرب

لا تُخفى مصادر مقرَّبة من "الثنائي" دور دولة كبرى في تجنيب لبنان الحرب الاسرائيلية عليه، من زاوية الدمار والخراب الكبيرين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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