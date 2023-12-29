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لبنان
دولة كبرى تجنّب لبنان الحرب
Lebanon 24
29-12-2023
|
17:00
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لا تُخفى مصادر مقرَّبة من "الثنائي" دور دولة كبرى في تجنيب لبنان الحرب الاسرائيلية عليه، من زاوية الدمار والخراب الكبيرين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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