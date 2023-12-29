Advertisement

لبنان

دولة كبرى تجنّب لبنان الحرب

Lebanon 24
29-12-2023 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1146705-638394919325883863.jpeg
Doc-P-1146705-638394919325883863.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تُخفى مصادر مقرَّبة من "الثنائي" دور دولة كبرى في تجنيب لبنان الحرب الاسرائيلية عليه، من زاوية الدمار والخراب الكبيرين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القصف المدفعي الاسرائيليّ يستهدف أطراف بلدات الجبين وطيرحرفا والضهيرة في جنوب لبنان
lebanon 24
30/12/2023 08:12:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي اجتمع بوزير خارجية بريطانيا.. واتصال مع وزيرة خارجية فرنسا: تمادي الاعتداءات الاسرائيلية قد يُدخل لبنان في مواجهة شاملة
lebanon 24
30/12/2023 08:12:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال بين رئيس الحكومة ووزير خارجية فرنسا وميقاتي: من شأن التمادي في الاعتداءات الاسرائيلية ادخال لبنان في مواجهة شاملة قد تطال كل دول المنطقة
lebanon 24
30/12/2023 08:12:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي لكاميرون: نطالب بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان واستمرار الاستفزازات الاسرائيلية في الجنوب قد يؤدي الى تدهور الاوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة ككل
lebanon 24
30/12/2023 08:12:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

اسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2023-12-30
00:21 | 2023-12-30
23:41 | 2023-12-29
22:51 | 2023-12-29
22:46 | 2023-12-29
22:33 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24