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لبنان

إخماد حريق داخل سيارة في الحازمية

Lebanon 24
29-12-2023 | 18:30
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل سيارة في الحازمية - بعبدا.
وقد إقتصرت الأضرار على الماديات.
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سيارة

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