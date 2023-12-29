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لبنان
إخماد حريق داخل سيارة في الحازمية
Lebanon 24
29-12-2023
|
18:30
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل سيارة في الحازمية - بعبدا.
وقد إقتصرت الأضرار على الماديات.
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سيارة
الحازمية
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