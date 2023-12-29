ملء الشواغر بدوائر التحقيق في بيروت

ذكرت "نداء الوطن" أنّ الرئيس الأول الاستئنافي في بيروت القاضي حبيب رزق الله أصدر قراراً بملء الشواغر في دوائر التحقيق في بيروت بعد إحالة القاضيين جورج رزق وشربل أبو سمرا على التقاعد وتعيين القاضية ريتا غنطوس رئيسة للهيئة العليا للتأديب، وبالتالي شغور ثلاث دوائر في التحقيق من القضاة المكلفين بها، وبناءً عليه أصدر رزق الله قراره وكلّف في دائرة القاضي شربل أبو سمرا قاضيين بدلاً من قاضٍ واحد.

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وجاء في نص القرار تكليف كل من:

- القاضية رولى صفير للنظر في ملفات قسم قاضي التحقيق السيدة ريتا غنطوس، لشغور المركز، وحتى إشعار آخر، وذلك ابتداءً من 2024/1/1.

- القاضية روزين حجيلي للنظر في ملفات قسم قاضي التحقيق جورج غنطوس لشغور المركز، وحتى إشعار آخر، وذلك ابتداءً من 2024/1/1.

- القاضية ناديا جدايل للنظر في ملفات قسم قاضي التحقيق شربل أبو سمرا لشغور المركز، وحتى إشعار آخر، ابتداءً من1/1/ 2024.

- القاضي كابي شاهين للنظر في ملفات التحقيق لقسم قاضي التحقيق شربل أبو سمرا لشغور المركز، وحتى إشعار آخر، ابتداءً من 2024/1/1.

ونقلت مصادر قضائية أنّ هذه التعيينات تندرج في إطار إطلاق عجلة العمل في دوائر التحقيق في بيروت، خاصة أنّ قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق بلغ سن التقاعد قبل مدة طويلة وبقيت الدائرة شاغرة حتى تاريخه، كما بلغ القاضي شربل أبو سمرا سن التقاعد حديثاً، بينما بقيت كل ملفات القاضية ريتا غنطوس موزّعة بين عدة قضاة.

وذكرت المصادر أنه لم تكن هناك إشكالية حول هذه التعيينات التي أعادت التوازن الطائفي بعدما كانت دائرة بيروت بلا قضاة مسيحيين باستثناء القاضي فؤاد مراد. من جهة ثانية، صدر في الجريدة الرسمية مرسوم إنهاء خدمة قضاة في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهم السنّ القانونية، والقضاة هم: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف لبنان الجنوبي والمنتدب رئيساً للغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز القاضي ماجد حسن مزاحم، والمستشارة في الغرفة التاسعة لدى محكمة استئناف بيروت القاضية جمانة خير الله، والمستشار في الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز يوسف حسن ياسين.