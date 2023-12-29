بالفيديو.. شاهدوا كيف قصف "حزب الله" أجهزة تجسّس إسرائيليّة!

نشر الإعلام الحربيّ التابع لـ"حزب الله"، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق مشاهد من إستهداف المُقاومة الإسلامية تجهيزاتٍ تجسس إسرائيليّة في مزارع دوفيف وموقع حدب يارون العسكريّ.

وأظهر الفيديو لحظة إطلاق الحزب قذائف باتجاه الأجهزة التي تم قصفها مؤخراً وإصابتها بشكلٍ مُباشر.

ويوم الجمعة، نفذ "حزب الله" 8 عمليات ضدّ مواقع عسكرية إسرائيلية مختلفة، وقد نشر الإعلام الحربي مُلخصاً فيها وهي على النحو التالي:

1- الساعة 10:20 استهداف موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 10:30 استهداف رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسّس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 10:35 استهداف موقع حدب يارون مجدّدًا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 13:10 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.

5- الساعة 14:30 استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

6- الساعة 15:15 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع راميا بالأسلحة المناسبة.

7- الساعة 15:30 استهداف أماكن انتشار جنود العدو الإسرائيلي بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة.

8- الساعة 16:10 استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.