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لبنان

"حزب الله" يتواصل مع قوى التغيير!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-12-2023 | 01:15
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منذ اندلاع المعارك جنوب لبنان بين "حزب الله" واسرائيل دعماً لغزة، بدأت مواقف بعض نواب التغيير وبعض "مجموعات ثورة 17 تشرين" تظهر تأييداً لما يقوم به الحزب بغض النظر عن الخلاف السياسي الحاصل معه في القضايا الداخلية.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن تواصلاً بدأ قبل فترة بين بعض النواب التغييريين من جهة و"حزب الله" في اطار التشاور والتواصل الودي من دون ان يكون هذا التواصل يهدف إلى بناء تحالف سياسي او اطر تنسيقية دائمة ومستمرة، كما ان هذا التواصل يحصل بشكل منفرد ومستقل.
وتقول المصادر أن قبل ذلك حصل تواصل بين الحزب ومجموعات تغييرية قريبة من اليسار في اطار تنسيق الجهود المرتبطة بالاستعداد لاي توسيع للحرب الاسرائيلية وكيفية التعامل مع الموضوع الانساني والمعيشي للمهجرين.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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