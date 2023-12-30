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لبنان

أستاذ فلسفة ينتحل صفة كاهن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-12-2023 | 02:15
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روى مصدر كنسي حادثة غريبة حصلت مع شخص إنتحل صفة كاهن في إحدى بلدات وسط جبيل.
وفي التفاصيل فإن هذا الرجل كان يتردد الى بلدة في وسط جبيل كأستاذ فلسفة في مدرستها الرسمية ، وإدعى منذ وصوله أنه كاهن وكان يرتدي زي الكهنوت الماروني ، وبدأ ينسج علاقات مع أبناء القرية. وبعد فترة بدأ يقيم لهم القداديس احيانا نيابة عن الكاهن الاصلي في البلدة، ويقدّم لهم سر الاعتراف. إلا أنه في أحد المآتم، حضر المطران بولس مطر وكان "منتحل الصفة" بين الكهنة على المذبح، فتنبّه المطران لهذا الرجل كونه سبق وإدعى نفس الإدعاء في أبرشية بيروت أيام المطران مطر، فعندما أدرك الرجل أن أمره قد كشف، خرج من الكنيسة مسرعاً ،جمع أغراضه وتوارى عن الأنظار ولا يزال متواريا حتى الساعة.
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أهالي البلدة أبلغوا مطرانية جبيل بالأمر وبعد مراجعة اللوائح بأسماء كهنة الرعايا لم يظهر إسم ذلك الكاهن، فيما باشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها لكشف تفاصيل القضية.

المصدر: لبنان 24

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