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لبنان

هذا ما سيشهده وسط بيروت ليلة رأس السنة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-12-2023 | 02:45
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تستعدّ مجموعات ناشطة لإقامة تظاهرة ليلة رأس السنة في وسط بيروت رفضاً للإحتفال بأي مناسبة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة سواء في جنوب لبنان أو في غزة، وقد تمّ توزيع دعواتٍ بهذا الشأن خلال الساعات الماضية.
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وأشارت المعلومات إلى أنّ التفاعل مع هذه النداءات بقي خجولا، في وقتٍ تمت مواجهتها بإنتقادات مفادها أنّ "الناس منشغلون إما بالالتزام بمنازلهم والاحتفال بالسنة الجديدة فيها أو أن سهرتهم ستكون في المطاعم، وبالتالي لا إمكانية للمشاركة في أي تظاهرات".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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