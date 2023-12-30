هذا ما سيشهده وسط بيروت ليلة رأس السنة

تستعدّ مجموعات ناشطة لإقامة تظاهرة ليلة رأس السنة في وسط بيروت رفضاً للإحتفال بأي مناسبة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة سواء في جنوب لبنان أو في غزة، وقد تمّ توزيع دعواتٍ بهذا الشأن خلال الساعات الماضية.

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