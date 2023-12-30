20
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحذيرٌ ونداء.. هكذا تحدّث قائد "اليونيفيل" عن أوضاع الجنوب
Lebanon 24
30-12-2023
|
01:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام في لبنان الجنرال أرولدو لاثارو إنّ احتمال حدوث تصعيدٍ أكبر في جنوب لبنان يبقى قائماً دائماً، معتبراً في الوقت عينه أنّ "حقيقة احتواء النزاع إلى حد كبير في المناطق القريبة من الخط الأزرق هي علامة على أن الأطراف لا ترغب في التصعيد، ولكن هناك دائماً خطر حدوث سوء تقدير، وتعمل اليونيفيل جاهدة لمنع ذلك".
Advertisement
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 93.3"، أعرب لاثارو عن أمله
في أن تتمكن الأطراف المعنية خلال العام الجديد، من إيجاد أرضية مشتركة لوضع حد لتبادل إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي.
ورداً على سؤال حول إمكانية قيام أي تعديل يتعلق بالقرار 1701، أكد لاثارو أنّ "قوات اليونيفيل تواصل تنفيذ تفويضها بموجب القرار 1701"، وأردف: "حتى وإن كان القرار تحت الضغط، لكنه لا يزال مهماً كما كان دائماً، وقال: "نحن نواصل تنفيذ القرار بشكل محايد، وأي تغييرات على هذا القرار ستأتي من مجلس الأمن، ولكن حتى ذلك الحين سنواصل عملنا لاستعادة الاستقرار والأمن على طول الخط الأزرق".
وأشار لاثارو إلى أنّ اليونيفيل وجنوب لبنان شهدا العديد من التحديات في العام 2023، خصوصاً في الأشهر الأخيرة، وقال: "شهدنا أيضاً العديد من التطورات الإيجابية منها: تعزيز حفظة السلام علاقاتهم مع المجتمعات المحلية في جنوب لبنان من خلال اجتماعات منتظمة، وكذلك من خلال المشاريع التي ينفذونها وبلغ عددها أكثر من 4000 مشروعاً، الى جانب الهبات وأنشطة الدعم في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والمياه، وغيرها. كما واصلنا عملنا جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية، حيث قمنا بالدوريات وكذلك الأنشطة العملياتية والتدريب معاً، حيث عملنا على تحقيق هدفنا النهائي وهو تسليم مهامنا الأمنية الحالية في الجنوب إلى القوات المسلحة اللبنانية في نهاية المطاف".
وعشية العام الجديد، توجه لاثارو الى الجنوبيين بالقول: "نشكركم على دعمكم المستمر، إننا جميعاً نشعر بحزن عميق إزاء الموت والدمار الذي جلبه تبادل إطلاق النار الحالي لكم. ونواصل الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار حتى يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم ومواصلة حياتهم. نحثّ جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، والعمل من أجل تحقيق سلام دائم، لأن هذه هي أفضل طريقة لمنع المزيد من الدمار والأذى".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجآت عن "عالم البالة" في لبنان.. أسرارٌ لا تعرفونها من قبل!
Lebanon 24
مفاجآت عن "عالم البالة" في لبنان.. أسرارٌ لا تعرفونها من قبل!
12:00 | 2023-12-29
29/12/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيدٌ ثمين" في عين الحلوة.. مفاجأة عن هوية "موقوف"!
Lebanon 24
"صيدٌ ثمين" في عين الحلوة.. مفاجأة عن هوية "موقوف"!
12:30 | 2023-12-29
29/12/2023 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
30/12/2023 12:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال من شمال لبنان.. طليقة وائل كفوري في علاقة حب جديدة تعرفوا إلى سعيد الحظ
Lebanon 24
رجل أعمال من شمال لبنان.. طليقة وائل كفوري في علاقة حب جديدة تعرفوا إلى سعيد الحظ
02:02 | 2023-12-30
30/12/2023 02:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ صيدا وما حصل كان مُفاجئاً.. التفاصيل طريفة! (صورة)
Lebanon 24
حادثة تهزّ صيدا وما حصل كان مُفاجئاً.. التفاصيل طريفة! (صورة)
14:47 | 2023-12-29
29/12/2023 02:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:26 | 2023-12-30
تُعدّ من الأكبر في العالم.. باخرة مهمة ستصل اليوم إلى مرفأ بيروت
09:23 | 2023-12-30
ضربات "الحزب" تُجبر أكثر من 230 ألف مستوطن اسرائيلي على النزوح
09:04 | 2023-12-30
في بعلبك.. عمليات دهم واسعة وتوقيفات عديدة
08:56 | 2023-12-30
هكذا يبدو الوضع عند الحدود الجنوبية!
08:54 | 2023-12-30
العدو يستهدف منزلاً في بنت جبيل.. شاهدوا الأضرار التي أحدثها (صور وفيديو)
08:45 | 2023-12-30
بوشكيان: لتكن 2024 سنة الصناعة اللبنانية بامتياز
فيديو
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
30/12/2023 16:41:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
30/12/2023 16:41:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
30/12/2023 16:41:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24