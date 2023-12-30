إحداها "ألهب السوق".. أبرز 13 تسعيرة للدولار في لبنان خلال الـ2023

التبدلات التي طرأت على سعر الدولار في لبنان خلال العام 2023 كانت كثيرة وعديدة، فالتقلبات فرضت نفسها في السوق والضحية أولاً وأخيراً هي الليرة اللبنانية.

ويستعرض "لبنان24" في هذا التقرير أبرز 13 تسعيرة للدولار في لبنان على مدى أشهر العام 2023، بدءاً من كانون الثاني الماضي وصولاً إلى شهر كانون الاول الحالي.

Advertisement

1- الدولار يوم 30 كانون الثاني 2023: 58000 ليرة لبنانية

2- الدولار يوم 28 شباط 2023: 87500 ليرة لبنانية

3- الدولار يوم 21 آذار 2023: 140000 ليرة لبنانية وفي اليوم نفسه إنخفض إلى 105000 ليرة لبنانية

4- الدولار يوم 31 آذار 2023: 107000 ليرة لبنانية

5- الدولار يوم 30 نيسان: 96800 ليرة لبنانية

6- الدولار يوم 31 أيار: 94300 ليرة لبنانية

7- الدولار يوم 30 حزيران: 92400 ليرة لبنانية

8- الدولار يوم 31 تموز: 89000 ليرة لبنانية

9- الدولار يوم 31 آب: 89000 ليرة لبنانية

10- الدولار يوم 30 أيلول: 89000 ليرة لبنانية

11- الدولار يوم 31 تشرين الأول: 89400 ليرة لبنانية

12- الدولار يوم 30 تشرين الثاني: 89400 ليرة لبنانية

13- الدولار يوم 31 كانون الأول: 89400 ليرة لبنانية