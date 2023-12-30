Advertisement

لبنان

إحداها "ألهب السوق".. أبرز 13 تسعيرة للدولار في لبنان خلال الـ2023

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-12-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1146779-638395227829644296.jpg
Doc-P-1146779-638395227829644296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التبدلات التي طرأت على سعر الدولار في لبنان خلال العام 2023 كانت كثيرة وعديدة، فالتقلبات فرضت نفسها في السوق والضحية أولاً وأخيراً هي الليرة اللبنانية.
ويستعرض "لبنان24" في هذا التقرير أبرز 13 تسعيرة للدولار في لبنان على مدى أشهر العام 2023، بدءاً من كانون الثاني الماضي وصولاً إلى شهر كانون الاول الحالي.
Advertisement
1- الدولار يوم 30 كانون الثاني 2023: 58000 ليرة لبنانية
2- الدولار يوم 28 شباط 2023: 87500 ليرة لبنانية
3- الدولار يوم 21 آذار 2023: 140000 ليرة لبنانية وفي اليوم نفسه إنخفض إلى 105000 ليرة لبنانية
4- الدولار يوم 31 آذار 2023: 107000 ليرة لبنانية
5- الدولار يوم 30 نيسان: 96800 ليرة لبنانية
6- الدولار يوم 31 أيار: 94300 ليرة لبنانية
7- الدولار يوم 30 حزيران: 92400 ليرة لبنانية
8- الدولار يوم 31 تموز: 89000 ليرة لبنانية
9- الدولار يوم 31 آب: 89000 ليرة لبنانية
10- الدولار يوم 30 أيلول: 89000 ليرة لبنانية
11- الدولار يوم 31 تشرين الأول: 89400 ليرة لبنانية
12- الدولار يوم 30 تشرين الثاني: 89400 ليرة لبنانية
13- الدولار يوم 31 كانون الأول: 89400 ليرة لبنانية
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:26 | 2023-12-30
09:23 | 2023-12-30
09:04 | 2023-12-30
08:56 | 2023-12-30
08:54 | 2023-12-30
08:45 | 2023-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24