مستجدات ميدانية.. قرى جنوبية تعرّضت للقصف ليلاً وهذه آخر التطورات

صعّد العدو الإسرائيلي الليلة الماضية من اعتداءاته على القطاع الغربي في جنوب لبنان، فقصفت مدفعيته الثقيلة أطراف بلدات شيحين، الجبين، أم التوت، البستان، جبل بلاط.

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ومنتصف الليل الفائت، قصف الجيش الإسرائيلي مُحيط بلدة الجبين والأودية المُتاخمة للخط الأرزق، كما أغار الطيران الحربي المعادي على جبل اللبونة محيط بلدة الناقورة وجبل بلاط والعلام.



وفي القطاع الأوسط، قصفت مدفعية العدو قرابة التاسعة مساء أطراف بلدة عيتا الشعب ويارون، كما أطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون وطيرحرفا وشمع.