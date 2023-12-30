Advertisement

لبنان

مستجدات ميدانية.. قرى جنوبية تعرّضت للقصف ليلاً وهذه آخر التطورات

Lebanon 24
30-12-2023 | 01:49
A-
A+
Doc-P-1146781-638395238228182772.jpg
Doc-P-1146781-638395238228182772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صعّد العدو الإسرائيلي الليلة الماضية من اعتداءاته على القطاع الغربي في جنوب لبنان، فقصفت مدفعيته الثقيلة أطراف بلدات شيحين، الجبين، أم التوت، البستان، جبل بلاط.
Advertisement
ومنتصف الليل الفائت، قصف الجيش الإسرائيلي مُحيط بلدة الجبين والأودية المُتاخمة للخط الأرزق، كما أغار الطيران الحربي المعادي على جبل اللبونة محيط بلدة الناقورة وجبل بلاط والعلام.

وفي القطاع الأوسط، قصفت مدفعية العدو قرابة التاسعة مساء أطراف بلدة عيتا الشعب ويارون، كما أطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون وطيرحرفا وشمع.
 
واستمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الازرق طيلة الليل وحتى ساعات الصباح الأولى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:26 | 2023-12-30
09:23 | 2023-12-30
09:04 | 2023-12-30
08:56 | 2023-12-30
08:54 | 2023-12-30
08:45 | 2023-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24