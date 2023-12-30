بالصورة.. إحتراق شجرة الميلاد في طرابلس والقوى الأمنية تُحقّق

استفاق أهالي مدينة الميناء - طرابلس على خبر إحراق شجرة الميلاد مقابل كنيسة مار جاورجيوس.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية التي تعملُ حالياً على سحب الكاميرات القريبة من مكان وجود الشجرة لتحديد ما إذا كان سبب الحريق هو "إحتكاك كهربائي" أو عملٌ مدبر.