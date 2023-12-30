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لبنان

بالصورة.. إحتراق شجرة الميلاد في طرابلس والقوى الأمنية تُحقّق

Lebanon 24
30-12-2023 | 02:07
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استفاق أهالي مدينة الميناء - طرابلس على خبر إحراق شجرة الميلاد مقابل كنيسة مار جاورجيوس.
 
 
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية التي تعملُ حالياً على سحب الكاميرات القريبة من مكان وجود الشجرة لتحديد ما إذا كان سبب الحريق هو "إحتكاك كهربائي" أو عملٌ مدبر.
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