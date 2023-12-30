القصف يتجدّد في الجنوب.. هذه المناطق تمّ استهدافها صباحاً

جدّد العدو الإسرائيليّ، صباح اليوم السبت، اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، منفذاً ضربات ضد عدد من القرى والبلدات الحدودية. وقالت مصادر ميدانية في الجنوب إنّ العدو قصف أطراف بلدتي الجبين وطيرحرفا، كما استهدف أيضاً وادي حامول بالناقورة. Advertisement ويأتي هذا القصف وسط تحليقٍ مُكثف لطائرات الاستطلاع التجسسية نوع "MK"، في أجواء الناقورة وصور وحتى قرى بنت جبيل. 4 شهداء من "حزب الله"

إلى ذلك، أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، استشهاد 4 من عناصره إبان المواجهات مع العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وذكر الحزب أنّ الشهيد الأول هو المجاهد حسن أكرم الموسوي (ربيع) من بلدة قرحا - البقاع، في حين أن الشهيد الثاني هو المجاهد حيدر محمد المزاوي (حمزة) من بلدة الكرك في البقاع.

وبحسب الحزب، فإن الشهيد الثالث هو المجاهد ركان علي سيف الدين (أبو علي الحر) من بلدة حلبتا في البقاع، فيما الشهيد الرابع هو عباس محمد العجمي (أبو الفضل) من بلدة حي الفيكاني - البقاع.