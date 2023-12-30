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لبنان

منصّة صاروخية قرب مطعم في رميش! (صورة)

Lebanon 24
30-12-2023 | 05:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بالعثور على منصة صاروخية في منطقة رميش قرب مطعم "سكاي بلازا"، مقابل ثكنة برانيت.
 
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رميش

ثكنة برانيت

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