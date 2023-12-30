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لبنان

استهداف سيّارة مدنيّة في الجنوب ولا اصابات؟

Lebanon 24
30-12-2023 | 05:38
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استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية على طريق عام عيتا الشعب، ولم يفد عن وقوع اصابات. (الوكالة الوطنية)
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