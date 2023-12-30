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لبنان

العدو يستهدف محيط مسجد بلدة جنوبية بـ3 صورايخ

Lebanon 24
30-12-2023 | 06:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران المسيّر الاسرائيلي أطلق 3 صواريخ على أطراف بلدة مروحين، مستهدفاً محيط مسجد البلدة.
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