إطلاق نار على دورية للجيش.. اليكم ما حصل في البقاع!

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، انه "أثناء عمليات دهم منازل مطلوبين في بلدة حور تعلا- البقاع، تعرّضت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات لإطلاق نار، فردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابة أحد المطلوبين، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وذلك دون وقوع إصابات بين العسكريين".

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