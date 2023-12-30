Advertisement

لبنان

خشية من تسلّل مسيرات من لبنان.. صفارات الانذار تدوي شمالي اسرائيل

Lebanon 24
30-12-2023 | 06:59
A-
A+
Doc-P-1146831-638395422330244284.jpg
Doc-P-1146831-638395422330244284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد "التلفزيون العربي" بدوي انفجار في مزارع شبعا المحتلة وإطلاق صفارات الإنذار بإصبع الجليل، خشية تسلّل مسيرات من جنوبي لبنان.


كما ذكرت مصادر اعلامية ان صفارات الإنذار تدوي في الغجر ودفنا ودان وسانير بإصبع الجليل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": مسيّرة اسرائيلية استهدفت آلية لبلدية يارون ولا إصابات
lebanon 24
30/12/2023 16:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية وسط بنت جبيل و‏اخرى استهدفت منزلاً في عيتا الشعب ‎وتم نقل جريحين حالتهما مستقرة
lebanon 24
30/12/2023 16:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": 3 قذائف اسرائيلية تستهدف المنطقة بين الضهيرة وعلما ونقطة الـ44
lebanon 24
30/12/2023 16:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الاسرائيلي نفّذ غارتين على بلدة كفركلا بين المنازل
lebanon 24
30/12/2023 16:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

لبنان

اسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:26 | 2023-12-30
09:23 | 2023-12-30
09:04 | 2023-12-30
08:56 | 2023-12-30
08:54 | 2023-12-30
08:45 | 2023-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24