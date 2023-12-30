خشية من تسلّل مسيرات من لبنان.. صفارات الانذار تدوي شمالي اسرائيل

أفاد "التلفزيون العربي" بدوي انفجار في مزارع شبعا المحتلة وإطلاق صفارات الإنذار بإصبع الجليل، خشية تسلّل مسيرات من جنوبي لبنان.





كما ذكرت مصادر اعلامية ان صفارات الإنذار تدوي في الغجر ودفنا ودان وسانير بإصبع الجليل.

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