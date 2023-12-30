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لبنان

في الهرمل.. وفاة طفلة بعد تعرّضها لاطلاق نار!

Lebanon 24
30-12-2023 | 07:09
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توفيت الطفلة (س ج) البالغة من العمر 7 سنوات، بعد تعرضها لطلق ناري في الهرمل من سلاح صيد، وعلى الفور باشرت عناصر الاجهزة الامنية بالتحقيقات. (الوكالة الوطنية)
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